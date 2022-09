Schrott ist der Rohstoff der Zukunft

Auch darüber hinaus baut BMW zunehmend auf vorhandene Rohstoffe, und strebt beispielsweise Frontschürzen an, die zur Hälfte aus ihren entsorgten Pendants bestehen. Das größte Einsparpotenzial bergen indes jedoch Stahl, Aluminium und Glas, verdeutlichen Freya Sommer, Materialentwicklerin Glas, Holz und Coating, sowie Philipp Oberhumer, Experte für Nachhaltigkeit in der Stahl-Lieferkette. So können etwa Räder aus 100 Prozent Altaluminium produziert werden, sagt Sommer. „Allerdings besteht auch hier das Problem der Verfügbarkeit.“

In Serie befindet sich derweil die C-Säule des X1, die anteilig aus altem Stahl hergestellt wird. „Unser Credo ist, so viel Schrott wie möglich einzusetzen“, betont BMW-Experte Oberhumer. Doch auch er schlägt in die gleiche Kerbe: Weltweit existiere nicht genügend Schrott, sodass zusätzlich eine dekarbonisierte Stahlherstellung notwendig sei. Möglich wäre dies mit Hilfe eines Direktreduktionsverfahren, das auf grünen Wasserstoff zurückgreift. So könne künftig wiederverwerteter Stahl mit „grünem“ Stahl komplettiert werden.