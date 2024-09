Hyundai und Skoda haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, dass die „Zusammenarbeit beim Aufbau eines Ökosystems für Wasserstoffmobilität“ vorsieht.

„Unsere Partnerschaft mit der Skoda Group zielt darauf ab, die Einführung von Wasserstoff zu beschleunigen, was zur Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie und zur Klimaneutralität auf den globalen Märkten, einschließlich der Tschechischen Republik, beitragen würde“, sagt Ken Ramírez, Executive Vice President und Head of Global Commercial Vehicle and Hydrogen Business der Hyundai Motor Company. Gemeinsam strebe man danach, das schnell wachsende Wasserstoffgeschäft anzuführen, indem man Synergien zwischen der eigenen Brennstoffzellentechnologie und den Mobilitätsprodukten von Skoda schaffe.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Company zielt darauf ab, über nationale Grenzen hinauszublicken und breitere Märkte zu erschließen, in denen diese Technologien einen größeren Einfluss haben können“, ergänzt sagte Petr Novotný, CEO der Skoda Group.