Zahl der Umstiege auf E-Fahrzeuge nimmt deutlich ab

Die Ergebnisse der ersten Ausgabe des E-Barometers sind bereits deutlich: Nur bei knapp vier Prozent der Fahrzeugwechsel wurde im dritten Quartal dieses Jahres ein Verbrenner gegen einen E-Antrieb ausgetauscht. Betrachtet man den Zeitraum seit Jahresbeginn, liegt die Quote bei 3,6 Prozent. Das entspricht einer Halbierung im Vergleich zum letzten Jahr, als es noch eine staatliche Förderung gab. Damit fällt die Umsteigequote auf den niedrigsten Stand seit 2021.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt der Studie lag der Anteil an E-Autos im Privatsektor bei 2,9 Prozent. Eine Berechnung auf Grundlage interner Daten des Versicherers zeigt, dass diese Quote in diesem Jahr ihr geringstes Wachstum im Vergleich der letzten vier Jahre verzeichnen könnte.

Fast die Hälfte der Befragten in der YouGov-Umfrage (47 Prozent) gaben zudem an, rein elektrisch betriebene Autos „weniger gut“ oder „gar nicht gut“ zu finden. Drei von zehn Befragten ziehen ein entsprechendes Fahrzeug erst dann in Betracht, wenn es aufgrund gesetzlicher Regelungen keine Alternativen mehr gibt. Gleichzeitig gaben 20 Prozent an, dass für sie ausschließlich ein E-Auto als nächstes Fahrzeug in Frage käme. Dieser Wert ist seit 2021 stabil. Besitzer von Diesel-Fahrzeugen scheinen dabei seit mehr als drei Jahren wechselfreudiger zu sein als Fahrer von Benzinern.



17 Prozent der Befragten antworteten, innerhalb der nächsten zwei Jahre auf ein Auto mit E-Antrieb umsteigen zu wollen. Doch auch, wenn dies eintreffe, lasse sich das Ziel der Bundesregierung nicht erreichen, bis 2030 eine E-Auto-Quote von 30 Prozent (entspricht etwa 15 Millionen Autos) zu realisieren, so die Studienautoren.