Laser-Doppelstrahl verhindert Humping-Effekt

In Aachen ging es auch um den berüchtigten Humping-Effekt beim Laserschweißen: Bei hohen Schweißgeschwindigkeiten hebt sich das Schmelzbad und perlt; die Naht wird undicht. Als Gegenmaßnahme empfahl Jan Weberpals, Laserschweiß-Experte bei Audi in Neckarsulm, das ARM-Verfahren des Laserherstellers Coherent. ARM steht für Adjustable Ring Modulation: das modulierte Zusammenspiel des zentralen Strahls mit einem Laserring. Durch gezieltes Verändern der Intensität der beiden Laserstrahlen gelang es Weberpals, hauchdünne Bipolarplatten mit einem Tempo von einem Meter pro Sekunde gasdicht und spritzerfrei zu schweißen. Er visiert nun die maximale Geschwindigkeit von 1,2 Metern pro Sekunde an.