Für Rohstoffe und die jeweiligen Lieferkettenstufen sind oft unterschiedliche Zertifikate und Standards im Einsatz. „Wir sehen, dass das Thema Rohstoffzertifizierung die Branche insbesondere unter den Gesichtspunkten Nachverfolgbarkeit und Risikomanagement in der Lieferkette stark beschäftigt“, stellt Michael Püschner fest, Leiter Fachgebiet Umwelt und Nachhaltigkeit beim VDA. Dazu tragen dem Verband zufolge vor allem das Lieferkettensorgfaltsgesetz auf nationaler Ebene und die Due-Diligence-Richtlinie auf EU-Ebene bei. Fundierte Daten entlang der Lieferkette stehen dabei im Mittelpunkt.

Blockchain erhöht Traceability von Rohstoffen

Die OEMs halten sich bei der Frage nach den involvierten IT-Systemen eher bedeckt. Betroffen sind zum einen Software-Anwendungen rund um das Lieferantenmanagement und die Supplier-Bewertung. Hier dürfte sich auch die Überprüfung der Nachhaltigkeitsstandards widerspiegeln und Anpassungen nötig werden. Zudem sind die Daten relevant in Digital-Twin-Konzepten und im PLM-System. Für Traceability gibt es eine Reihe von Applikationen am Markt, hier spielt die Blockchain-Technologie eine zentrale Rolle.

Beispielsweise zum Thema Batteriepass ist unter anderen Circulor involviert. Auch Anwendungen von Startups wie Minespider setzen auf Blockchain-Technologie, um mit Blick auf Nachhaltigkeit Transparenz in die Lieferkette zu bringen und Daten sicher auszutauschen. Eine Rolle spielen hier zudem KI-Applikationen wie Prewave, eine Plattform für globale Lieferkettenintelligenz. Für Risikoanalysen in Supply Chains werden unterschiedlichste Kanäle ausgewertet, darunter Social Media, um zum Beispiel potenzielle Konflikte an Mining-Standorten oder in der Batterielieferkette zu erkennen.

Warum Hersteller auf Catena-X setzen

Vor allem aber der sichere Datenraum Catena-X dürfte bei der Rohstoffzertifizierung künftig eine sehr wichtige Rolle spielen. Die vollständige Rückverfolgbarkeit in komplexen, globalen und dynamischen Lieferketten ist eine beachtliche Herausforderung. „Wir haben allein bei der BMW Group über 5.000 First-Tier Lieferantenstandorte, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder dieser Standorte mit mindestens 15 weiteren Standorten zusammenarbeitet, sind wir in der Second-Tier-Stufe bei 75.000 Standorten und spätestens in der Third-Tier-Stufe in den Hunderttausenden“, erklärt Nadine Philipp, Leiterin Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei der BMW Group.