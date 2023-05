In Vorbereitung auf die Einführung der Neuen Klasse hat der bayerische Autobauer ein vollständiges Ökosystem für Elektromobilität in China geschaffen, das Forschung und Entwicklung, die Lieferkette sowie die Produktion von Batterien und Elektrofahrzeugen umfasst. Mit Standorten in Peking, Shanghai, Shenyang und Nanjing hat BMW sein größtes Forschungs- und Innovationsnetzwerk außerhalb Deutschlands aufgebaut.