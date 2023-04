Dass Volkswagen in China vorwiegend mit lokalen Zulieferern arbeitet, ist nicht neu. Doch das neue Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrum, das nun in Hefei entsteht, könnte die „in China, für China“-Ausrichtung des Konzerns auf ein neues Niveau heben. Mit Fokus auf die Entwicklung vollvernetzter Elektro-Autos sollen hier auch Technologien lokaler Zulieferer in frühe Phasen der Produktentwicklung integriert werden.

„Die Gründung der 100%TechCo ist ein wichtiger Schritt unserer „in China, für China“-Strategie“, so Ralf Brandstätter, Konzernvorstand China. „Durch die konsequente Bündelung der Entwicklungs- und Beschaffungs-Kapazitäten sowie die frühzeitige Integration von lokalen Zulieferern werden wir unsere Entwicklungstempo deutlich beschleunigen. Damit stärken wir auch die Effizienz in der Zusammenarbeit unserer Joint Venture und steigern unsere Profitabilität.“

Das Ziel der 2024 an den Start gehenden 100%TechCo ist klar: Eine schrittweise Reduzierung der Markteinführungszeiten um 30 Prozent. Für die chinesischen Joint Ventures des Konzerns, SAIC Volkswagen, FAW-VW und Volkswagen Anhui, soll zudem eine gemeinsame Basis-Einheit für die Produktion geschaffen werden. In der Entwicklung eines neuen Modells der Marke VW soll 100%TechCo bereits die Finger mit im Spiel haben. Außerdem möchte der Konzern spezifische Trends auf dem chinesischen Markt schneller erkennen und in eigenen Produkten umsetzen.