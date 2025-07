Vorteile beim Betrieb und der Entwicklung

Bei ZF spricht man von einer 15 Prozent genaueren Temperaturregelung durch Künstliche Intelligenz. „TempAI ist ein echter technologischer Durchbruch für das Temperaturmanagement elektrischer Antriebe“, betont Otmar Scharrer, bei ZF Entwicklungsleiter für elektrifizierte Antriebstechnologien. Die präzisere Temperaturvorhersage ermöglicht ZF zufolge eine gezieltere Regelung bis zur thermischen Betriebsgrenze. Das Ergebnis hier: bis zu sechs Prozent mehr Spitzenleistung und eine nachweisebare Effizienzsteigerung im WLTP-Zyklus. Bei dynamischer Fahrt – etwa auf der Nürburgring-Nordschleife – sinke der Energieverbrauch je nach Lastpunkt um sechs bis 18 Prozent, heißt es beim Zulieferer.



Vorteile sieht man bei ZF besonders für die Entwicklung von E-Antrieben. Dort helfe die KI, Vorgänge im Inneren des E-Motors zu verstehen und zu erfassen, für die es – aus Kosten- oder Zeitgründen – kein physikalisch zuverlässiges Modell gibt. „Diese Technologie ermöglicht es uns, die Effizienz und Zuverlässigkeit unserer Antriebe weiter zu steigern. Gleichzeitig zeigen wir mit TempAI, wie datengetriebene Entwicklung nicht nur schneller, sondern auch nachhaltiger und leistungsfähiger sein kann“, sagt Stefan Sicklinger, Leiter KI, Digitales Engineering und Validierung im Bereich F&E.



Zu den expliziten Herausforderungen zählt das Messen der Temperatur im Inneren eines Rotors. Diese lässt sich während des Betriebs nur mit hohen Kosten direkt messen. Hier kommen Messdaten zum Tragen, die sich im Rahmen von aufwändigen Funktionstests am Prüfstand ergeben und später in den Erprobungsfahrzeugen systematisch erfasst werden, wie Temperaturwerte aus dem Umfeld, etwa aus der Ölwanne, sowie die Drehzahlen des Rotors. Aus den verschiedenen möglichen Betriebspunkten und deren zeitlichem Verlauf ergeben sich Millionen von Datenpunkten. Entsprechend „antrainiert“ würden KI-Algorithmen exakt jene Abhängigkeiten herausfiltern, die für die Temperaturveränderungen am Rotor und Stator besonders aussagekräftig seien, heißt es bei ZF.