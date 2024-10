Strategie, Steuerung und Umsetzung werden getrennt

Für die vorgestellte neue Struktur zur Fahrzeugentwicklung bedeute dies konkret die klare inhaltliche Trennung von Strategie, Steuerung und Umsetzung. Hierfür bündelt Audi die Portfolio- und Produktstrategie in einer Organisationseinheit, die direkt an Gernot Döllner als Vorsitzenden des Vorstands berichtet. Die unternehmerische Verantwortung und Steuerung der Fahrzeugentwicklung für die jeweiligen Projekte übernimmt die operative Baureihe. Dies beinhalte in Zukunft auch den direkten Zugriff auf alle unternehmerisch relevanten Themen und einen größeren Entscheidungsspielraum, heißt es beim Autobauer. Die Technische Entwicklung übernimmt die eigentliche Entwicklungsleistung und trägt die Verantwortung für die Eigenschaften, Systeme und Funktionen in den Fahrzeugen.