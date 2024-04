Herr Burzer, es wird zu einer gewissen Tradition, dass wir uns im Jahrestakt sprechen. Im vergangenen Jahr haben Sie uns neugierig auf die dritte Phase der Transformation Ihres Werkverbundes gemacht. Können Sie uns schon mehr dazu verraten?

Burzer: In der ersten und zweiten Phase ging es um die physische Transformation unseres Produktionsnetzwerks – zum einen auf der Fahrzeugseite und zum anderen mit Fokus auf Antriebe. Die dritte Phase steht jetzt ganz im Zeichen der Digitalisierung, und hier liegt der Fokus vor allem auf künstlicher Intelligenz. Entsprechende Anwendungen wollen wir jetzt in der Produktion, aber auch in der Logistik und Qualitätssicherung realisieren. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren die Grundlage geschaffen, unter anderem mit der MO360 Data Platform und damit verbunden unserer Kooperation mit Microsoft, durch die wir quasi aus nahezu jeder Anlage im Produktionsverbund Daten in die Cloud transferieren können. Auf der Data Platform haben wir seitdem eine Reihe von KI-Anwendungsfällen umgesetzt, darunter beispielsweise die Energieoptimierung in der Lackierung unseres Rastatter Werks. Unsere Transformation ist ein Prozess über Jahre und wir sind überzeugt, dass wir gut unterwegs sind.

Ola Källenius hat seine Electric-Only-Strategie bekanntermaßen zeitlich etwas nach hinten verschoben. Demnach sollen bei Mercedes-Benz auch nach dem Jahr 2030 noch Verbrenner vom Band laufen. Inwiefern hat diese Strategieanpassung Einfluss auf die Anlaufpläne in der Produktion?

Burzer: Wir haben immer betont, dass der Hochlauf von den aktuellen Marktbedingungen abhängt, auf die wir in der Produktion flexibel reagieren können. Das beweist zum Beispiel die Factory 56 in Sindelfingen, wo wir EQS und S-Klasse flexibel in einer Montagehalle auf einer Linie bauen. Das setzen wir an allen eigenen Mercedes-Produktionsstandorten um, ob in Rastatt, Bremen oder Tuscaloosa. Diese „taktische Flexibilität“, von der Ola spricht, gilt für den Operational Footprint im gesamten Produktionsnetzwerk. Und dafür ist die Digitalisierung ein ganz entscheidender Hebel. Hier leistet unter anderem das Werk in Rastatt Pionierarbeit.