Künstliche Intelligenz kann den Arbeitsalltag von Beschäftigten – auch in der Automobilproduktion verbessern und erleichtern. Inzwischen gibt es auch bei Mercedes-Benz Generative KI-Anwendungen an vielen Stellen im Unternehmen. Im Sommer 2023 verkündete das Unternehmen die Implementierung von ChatGPT in der Produktion, wodurch das Unternehmen den Einsatz intelligenter Tools im digitalen Ökosystem der Produktion MO360, das erstmals 2020 eingeführt wurde, beschleunigen will. Ein Ziel: die Analyse von Produktionsdaten, beispielsweise aus dem Qualitätsmanagement, zu optimieren. Hierbei unterstützte ChatGPT als sprachbasierte Schnittstelle die Mitarbeiter in der Produktion.

In Zukunft sollen Maschinen durch neue UI- und UX-Technologien einfacher zu bedienen sein. Die neuen Human Machine Interfaces sollen intuitiver sein und somit die Programmierung und Inbetriebnahme von Anlagen vereinfachen. Das Unternehmen setzt dabei auf weltweit einheitliche, anwenderfreundliche Nutzeroberflächen. Der Einsatz einer KI-gesteuerten Verfahrenstechnik in den Decklackkabinen des Mercedes-Benz Werkes Rastatt ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Stuttgarter versuchen Energiesparpotentiale auszuschöpfen. Hier übernahm im vergangenen Jahr Künstliche Intelligenz die Überwachung relevanter Teilprozesse, was laut OEM zu einer Energieeinsparung von 20 Prozent führte. Diese KI-geregelte Verfahrenstechnik wird nun auf weitere Standorte ausgerollt.