Hilft Ihnen MO360 auch bei der Transparenz entlang der gesamten Supply Chain?

Da ist jetzt die Frage: Was heißt gesamt? Gehen wir runter bis zu den Tier-6- oder Tier-7-Zulieferern? Oder sogar bis zu den Rohmateriallieferanten? Gemeinsam mit den Tier-1-Lieferanten haben wir als Branche in den vergangenen zwei Jahren sehr viel gelernt, was die Transparenz in der Lieferkette betrifft. Die Herausforderung wird jetzt sein, das in die entsprechenden Tier-Stufen zu tragen. Das ist eine große Herausforderung, aber Initiativen wie Catena-X gehen da absolut in die richtige Richtung. Am Ende, davon bin ich überzeugt, wird eine höhere Transparenz der gesamten Branche helfen.

Das Meta- beziehungsweise Omniverse ist derzeit ja ein regelrechter Digitalisierungshype. Wie bewerten Sie die Technologie?

Das ist für mich eine der faszinierendsten Entwicklungen der letzten Jahre. Es versetzt uns in die Lage, mit bislang ungekannter Datenqualität Fabriken virtuell zu planen. Damit sparen wir uns auch teure Änderungsschleifen, die wirklich sehr viel Geld kosten.

Welche Rolle spielen eigentlich die einzelnen Standorte als Treiber digitaler Tools?

Die Entscheidende! Zentral sollen eigentlich nur die Werkzeuge entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. Die Innovationen, die Ideen auf dieser Basis, die kommen aus den Werken selbst. Wichtig ist dabei natürlich, wie schnell wir diese Tools updaten können. Aktuell versionieren wir die entsprechenden Systeme vierzehntägig. Das bedeutet, dass eine Innovation, die vom Werker oder vom Meister am Band kommt, zwei Wochen später in der Applikation verfügbar ist. Da bin ich wieder bei einer Kultur der schnellen Entscheidung. Wenn die Teams auf dem Shopfloor sehen, dass Ideen tatsächlich umgesetzt werden und das auch noch sehr schnell, dann motiviert man die Mitarbeiter natürlich viel einfacher dazu, sich einzubringen. Ich finde, im Grunde müssen die Innovationen eigentlich von denen kommen, die jeden Tag damit in den Werken arbeiten. Da kann man nicht von außen kommen und eine Lösung aufzwingen, die an der Arbeitsrealität vorbeigeht.

Das könnte Teams auf dem Shopfloor aber auch schnell überfordern…

Deshalb ist die Nutzbarkeit der digitalen Werkzeuge, die User Experience, so wichtig. Das steht für uns an oberster Stelle. Wir merken anhand der Nutzungsdaten sehr schnell, wenn wir bei einem Update vielleicht falsch abgebogen sind und die Menschen wieder verlieren. Dann können wir schnell gegensteuern. Auch die Demokratisierung von Daten ist ganz entscheidend. Es gab in der Vergangenheit sicherlich Fälle, in denen Informationen nur partiell den Mitarbeitern zur Verfügung standen. Daran haben wir insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten gearbeitet. Auf der anderen Seite investieren wir in vielfältige Qualifizierungsmaßnahmen. An unserem Digital Factory Campus in Berlin sowie unserem Powertrain Standort Untertürkheim schulen wir beispielsweise Beschäftigte aus dem Shopfloor zu Programmiererinnen und Programmieren um. Zudem entwickeln und erproben wir dort eine Vielzahl an Softwaretools. Wenn diese sich dann bewehren, werden sie ausgerollt in die Werke.