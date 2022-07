Neben China waren in der Vergangenheit vor allem Nordamerika und Europa die wichtigsten Märkte der Branche. Bleibt dieser Dreiklang bestehen oder gibt es bereits einen weiteren Zukunftsmarkt, der am Horizont auftaucht?

In den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen wir in Südostasien, aber auch im Nahen Osten oder Teilen von Afrika Wachstumschancen. Unabhängig vom Volumenwachstum bleiben sowohl Europa als auch Nordamerika natürlich sehr wichtige Märkte, weil ein Großteil der technologischen Innovation und Transformation aus diesen Märkten entspringt. Sei es die E-Mobilität, seien es das autonome Fahren oder moderne Softwarearchitekturen. Für all diese Themen spielen die drei Kernmärkte auch zukünftig die zentrale Rolle, sowohl bei der Fahrzeugentwicklung als auch beim Fahrzeugabsatz. In dieser Hinsicht hat die Entwicklung der Märkte auch viel mit dem Aufbau der entsprechenden Infrastruktur zu tun. Sowohl die Elektromobilität als auch das autonome Fahren brauchen Voraussetzungen, die in den Märkten in Südostasien, Afrika und dem Nahen Osten aktuell und auch perspektivisch nicht gegeben sind.

In der Autobranche gibt es Bestrebungen, einige Lieferketten wieder stärker zu lokalisieren, um sich unabhängiger von globalen Krisen zu machen. Chance oder Risiko für die Zulieferer?

Sowohl als auch. Wenn wir über Lieferketten reden, gibt es auch aufseiten der Zulieferer über verschiedene Tier-Stufen ein breit gespanntes Netz. Der Umbau und die Verkürzung der Lieferkette, die von den Fahrzeugherstellern in vielen Bereichen angestrebt werden, machen auch vor dem Tier-1- oder Tier-2-Zulieferer keinen Halt. Eine Verlagerung der Lieferkette in die Nähe der Fahrzeugproduktion und damit zumeist in Regionen mit höheren Lohnkosten kostet erst einmal Geld. Auch die Schaffung von Redundanzen in der Lieferkette erhöht zunächst die Produktionskosten. Abgesehen davon sind die Verkürzung der Lieferketten und der Einsatz von alternativen Sublieferanten nahe der eigenen Produktion gar nicht immer möglich – etwa im Bereich von rohstoffintensiven Komponenten oder bei ausgewählten Elektronikbauteilen. Dort wo Zulieferer aber vorhandene Überkapazitäten oder eine produktionsnahe Lieferantenbasis haben, kann eine Kontraktion allerdings durchaus wirtschaftlich vorteilhaft sein, um eigene Kapazitäten besser auszulasten und die bedeutsamer gewordenen Logistikkosten zu optimieren, vom Nachhaltigkeitsaspekt eines kürzeren Lieferweges einmal ganz abgesehen.