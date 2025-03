Femtec

Femtec ist eine Institution zur Förderung von Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Denn trotz fortwährender Bemühungen um Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sind Frauen mit einem Anteil von lediglich 17 Prozent in den MINT-Berufen stark unterrepräsentiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 als Public-Private-Partnership zwischen der EAF Berlin und der Technischen Universität Berlin setzt sie sich für mehr Chancengleichheit und Diversität in Wissenschaft und Wirtschaft ein. Ihr Ziel ist es, Frauen frühzeitig für MINT-Berufe zu begeistern und sie auf ihrem Weg von der Schule über das Studium bis zum Berufseinstieg zu unterstützen. Dafür vernetzt Femtec Hochschulen, Unternehmen, Stipendiatinnen und erfahrene Professionals in einem einzigartigen Netzwerk, das den Austausch fördert und Karrieremöglichkeiten eröffnet.

Das Career-Building-Programm von Femtec ist ein gezieltes Förderprogramm für MINT-Studentinnen, das sie auf die Herausforderungen und Chancen der modernen Arbeitswelt vorbereiten will. Es kombiniert praxisorientierte Workshops, Innovationsprojekte und ein starkes Unternehmensnetzwerk, um den Teilnehmerinnen nicht nur fachliches Wissen, sondern auch essenzielle Soft Skills zu vermitteln. Das Programm ist in drei aufeinander aufbauende „Schools“ unterteilt, in denen 55 ausgewählte MINT-Studentinnen gemeinsam aktuelle Trends der Projektarbeit entdecken. Neben der fachlichen Weiterentwicklung liegt ein starker Fokus auf der Stärkung von Soft Skills wie Kreativität, Intrapreneurship und interkultureller Zusammenarbeit.

Eng verbunden ist Femtec mit dem Femtec.Alumnae e.V. (FTA), einem Netzwerk, das 2008 von Absolventinnen des Career-Building-Programms gegründet wurde. „Der FTA ist die perfekte Essenz des Career-Building-Programmes der Femtec und trägt mit dem Empowerment und Networking von MINT-Frauen nachhaltig zu mehr Vielfalt in Führung und Innovation bei. Aber auch für die Femtec und die Femtec-Stipendiatinnen sind die wunderbaren role models im FTA eine Quelle der Inspiration", erklärt Marion Zeßner, Geschäftsführerin der Femtec. Auf der jährlichen Business- und Technologie-Konferenz FTAlive gab es in den letzten Jahren unter anderem eine Keynote von den Audi-Expertinnen Kristina Koker , Head of Manufacturing Technology Powertrain, und Nina Brenner, Anlaufkoordinatorin Premium Platform Electric Antrieb, zum Thema Frauenpower als Antrieb für die E-Mobilität bei der AUDI AG sowie einen Vortrag von Romina Di Fiore, HR Business Partner bei BMW, über Female Leadership 2.0.