Wie aus Gelegenheit Karriere wird

Insbesondere in technologieorientierten Bereichen wie Datenschutz und Cybersicherheit sieht Serban einen Mangel an Experten in der Automobilbranche. „Für Cyber-Themen und künstliche Intelligenz braucht es neue Fähigkeiten", sagt sie. "Das hat nicht immer etwas mit dem Alter zu tun, und wir haben durchaus ältere Mitarbeiter, die neue Technologien fantastisch verstehen, aber sie sind in der Minderheit. Früher gab es nicht den rasanten technologischen Fortschritt, den wir heute haben, und es ist manchmal eine ziemliche Herausforderung, wenn man mit Führungskräften in der Branche über neue Technologien spricht. Wir müssen uns auf die kommenden Technologien vorbereiten und dafür sorgen, dass wir in diesem Bereich schneller und flexibler sind und natürlich auch mehr Frauen haben". Ihrer Meinung nach brauche es einen grundlegenden Perspektivwechsel: Weg von alten Verfahren und Vorschriften, hin zu verbesserter Wettbewerbsfähigkeit durch mehr Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen.

Mandisa Gordon, Expertin für Finanztransformation bei JLR, empfiehlt ebenfalls den Quereinstieg und in verschiedenen Funktionen so viel wie möglich über die Branche zu lernen. Sie kam vor sieben Jahren in die Automobilindustrie als Projektmanagerin im Bereich Powertrain-Logistik bei JLR – ein großartiger Einstieg in die Branche, sagt sie. „Ich glaube, es war eine Feuertaufe, in die Fabriken zu gehen und zu sehen, wie die Dinge dort gemacht werden und wo der Großteil unserer Belegschaft arbeitet. Aber es war eine dringend benötigte Feuertaufe für mich, denn wenn ich das nicht getan hätte, wäre mein Blick auf das, was wir in diesem Unternehmen tun, wohl verzerrt gewesen", berichtet sie.

Auf diesen Erfahrungswerten basierend wurde Gordon von ihrem Vorgesetzten ermutigt, ein festes Mitglied der Belegschaft zu werden. Daher bewarb sie sich um eine Stelle in der Abteilung Special Vehicle Operations (SVO), die JLRs Spezialfahrzeuge mit geringen Stückzahlen unter einem Dach vereint. „In einem größeren Unternehmen wie JLR hat man mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen und verschiedene Dinge auszuprobieren, aber das muss man auch wollen", erklärt Gordon. "Niemand wird dir diese Möglichkeiten vorschreiben, du musst sie selbst schaffen. Wir müssen Gelegenheiten schaffen und zeigen, dass wir mehr tun wollen, anstatt darauf zu warten, dass uns jemand fragt."