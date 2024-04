Dabei ist der Umstieg auf Elektroautos nur ein Teil des Gesamtpakets. Grünstrom, Recycling und neue Batterietechnologien sollen das große Ziel ermöglichen. So ist geplant, bis zum Jahre 2030 über 70 Prozent des Energiebedarfs in der Produktion durch erneuerbare Energien zu decken. Dies soll durch den Ausbau von Solar- und Windenergie an eigenen Standorten und durch den Abschluss weiterer entsprechender Stromabnahmeverträge erreicht werden.

Neben dem Recycling kommt der Stahlverwendung eine besonders große Bedeutung zu. Bis 2025 will Mercedes zusammen mit H2 Green Steel in verschiedenen seiner Fahrzeuge 'grünen Stahl' einführen, der den CO2-Fußabdruck nennenswert reduziert. Mit einem geänderten Wirtschaftskreislauf soll der Anteil an Sekundäraluminium erhöht werden.

IT als Enabler für mehr Nachhaltigkeit

Ganz anders ist der Ansatz im Bereich IT, denn auch hier gibt es große Potenziale nachhaltiger zu werden. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Microsoft will Mercedes seine Produktion effizienter und damit deutlich nachhaltiger werden lassen. Mit einer neuen Datenplattform vernetzen die Schwaben ihre rund 30 internationalen Pkw-Produktionen per Microsoft Cloud und wollen digitaler denn je Fertigungen und Lieferkettenprozesse verbessern. Die MO360-Plattform ermöglicht es den einzelnen Produktionsteams dabei, mögliche Engpässe in der Lieferkette frühzeitig zu erkennen und schneller zu reagieren. Die einheitliche Datenplattform basiert auf Microsoft Azure, die erstmals auch ermöglicht, künstliche Intelligenz und Data Analytics global einzusetzen.

Nach dem Start in Europa sind nunmehr die Fertigungsstätten in den USA und China dran. Vor wenigen Wochen hat Mercedes seinen neuen Sprinter präsentiert. Doch dieser ist als Elektroversion nur eine Überbrückungsmusik bis 2025 die neue Generation auf der neuen Van.ea-Plattform folgt, die auch V-Klasse und Vito eine Heimat bietet. Neu ist dabei jedoch, dass der Sprinter nicht allein aus Düsseldorf und Marienfelde, sondern auch in Charleston, im US-Bundesstaat South Carolina, gefertigt wird. Zwar wird die alte Sprinter-Plattform für die Modelle mit Verbrennungsmotor noch einige Jahre weitergebaut, doch die echten Zukunftsmodelle sind gemäß offiziell ausgerufener Sternen-Strategie dann vollelektrisch auf der neuen Plattform Van.ea unterwegs. Der große Unterschied zu den aktuellen Modellen: Van.EA ist rein elektrisch und wird nicht nur die großen Sprinter-Modelle beheimaten, sondern auch die sogenannten Midsize-Vans. Dadurch sollen Skaleneffekte besser genutzt und die Komplexität durch fehlende Verbrenneraltlasten nennenswert reduziert werden, was die Fertigungskosten senkt und den geringeren Ertrag durch die großen Akkupakete ausgleichen soll.