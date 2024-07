Der südkoreanische Automarkt gilt als einer der wichtigsten der Welt. Gerade die Premiumhersteller lieben das Land mit der Megacity Seoul. Zwar ist der Hyundai Konzern mit seinem Markenterzett aus Hyundai, Kia und Genesis im Heimatland die unangefochtene Nummer eins, doch die Koreaner lieben deutsche Luxusmodelle, insbesondere Limousinen und haben Japan längst in der Hierarchie abgelöst. Denn wer denkt, dass so imageträchtige Oberklassemodelle wie die Mercedes E-Klasse, ein 5er BMW oder ein Audi A6 insbesondere in der deutschen Heimat den meisten Absatz finden, der irrt sich gewaltig. Mercedes oder BMW verkaufen längst mehr als zwei Drittel ihrer Oberklassemodelle in Asien – die allermeisten in China. „Doch Südkorea liegt bei uns weltweit auf Platz zwei“, unterstreicht Mathias Veitl, CEO von Mercedes Südkorea, „und wenn man die Langversionen herausnimmt, die wir insbesondere in China anbieten, ist Südkorea weltweit sogar die wichtigste Region.“ 2023 hatte der Gesamtmarkt in Südkorea ein Volumen von 1,73 Millionen Fahrzeugen, wobei mit dem Hyundai Grandeur das meistverkaufte Fahrzeug eine Oberklasselimousine ist. Große Limousinen sind nach wie vor wichtiger als SUV.

Bei BMW sieht es kaum anders aus. Der bayrische Autobauer lag im vergangenen Jahr mit über 77.000 verkauften Fahrzeugen knapp vor Mercedes, die rund 76.700 Fahrzeuge verkauften. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 271.000 Importfahrzeuge in Südkorea verkauft. Audi fiel mit seinem Doppelpack aus A6 / A7 zuletzt deutlich zurück. So wurden hier nicht einmal mehr 18.000 Fahrzeuge verkauft – in Asien hingegen waren es mehr als 808.000. Was auf dem südkoreanischen Markt aktuell noch fehlt, sind die Langversionen in der Oberklasse und die mittelgroßen SUV im XL-Format, die in China nicht nur besonders begehrt sind, sondern auch produziert werden. Lokal produziert in Südkorea jedoch in der Premiumliga allein der Hyundai Konzern, wobei die Verkaufszahlen von Genesis-Modellen, die in Europa eher Ladenhüter sind, deutlich über der deutschen Konkurrenz liegen. Genesis verkaufte 2023 trotz leichter Verluste noch immer 126.000 Fahrzeuge. Immer noch wenig gegenüber den Volumenmarken Kia und Hyundai mit 563.000 beziehungsweise 762.000 Fahrzeugen.