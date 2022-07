Im vergangenen Jahr hat Mercedes-Benz nach eigenen Aussagen bereits allein die Belegschaft in Deutschland für knapp 1,3 Millionen Stunden fachlich und persönlich qualifizieren können. Rund 75.000 Teilnahmen an Schulungen hatten dabei einen Bezug zu Software, Coding und IT. In der Produktion haben seit 2020 rund 57.500 Beschäftigte eine Weiterbildung zu Themen rund um die Elektromobilität absolviert.