Doch das Geld wird eher in den Klassen darüber verdient und so warten viele auf die neuen Modelle der Mittel- und Oberklasse. Der neue Audi Q6 soll ebenso wie sein technischer Zwilling Porsche Macan mit Akkupaketen von rund 100 kWh unterwegs sein, die mit prismatischen Zellen bestückt sind. Audi setzt diese neue Technik erstmals seit der Aufwertung des E-Tron zum Q8 E-Tron ein. Geladen werden kann mit der schnellen 800-Volt-Technik, die maximal 270 kW ermöglicht. In weniger als einer halben Stunde soll das Akkupaket im Unterboden des Elektro-SUV von fünf auf 80 Prozent erstarken. Während der elektrische Porsche Macan der kommenden Generation als obligatorischer Allradler bis zu 450 kW / 612 PS / 1.000 Nm stark sein soll, dürfte das Topmodell des Audi Q6 E-Tron ebenso wie die Coupévariante etwas weniger Leistung bieten, um auch preislich unter dem Macan bleiben zu können.

Audi ordnet elektrische Modellpalette neu

Nach dem lange erwarteten Audi Q6 E-Tron wird die Modellpalette der Bezeichnung nach gespalten. Die Elektromodelle sind in der Nomenklatur zukünftig mit einer geraden Zahl zu bekommen (A4, Q6, Q8, etc.), während am Heck der Verbrenner ungerade Zahlen prangen. So heißt der Nachfolger des aktuellen Audi A4 dann A5 beziehungsweise die Sportversionen S5 / RS5. Der Grund liegt auf der Hand, denn der Kunde soll es künftig leichter haben, das prall gefüllte Portfolio auseinanderhalten zu können. Bleibt die Frage, ob der E-Tron-Namenszusatz der Elektromodelle langfristig erhalten bleibt oder ähnlich wie bei so manchem Wettbewerber gestrichen wird, da die zukünftigen Modelle rein elektrisch sein werden. So will Mercedes wohl bereits ab 2024 sein EQ-Signet verschwinden lassen und auch das E-Tech bei Renault dürfte beizeiten der Vergangenheit angehören.

E-Mobilität soll bei Audi die Oberklasse definieren

Mit seiner seriennahen Studie des A6 Avant E-Tron Concept gab Audi bereits im vergangenen Jahr einen konkreten Ausblick auf seine kommende Oberklassegeneration. Die soll nicht nur als Verbrenner (A7/S7/RS7) punkten, sondern gerade auch als leistungsstarke Elektroversion neue Maßstäbe setzen. „Mit dem Audi A6 Avant E-Tron Concept geben wir einen ganz konkreten Ausblick auf zukünftige Serienmodelle unserer neuen Technikplattform PPE“, sagt Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann, „hierzu zählen unter anderem eine leistungsstarke 800-Volt-Technik, 270 kW Ladeleistung und eine WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometern.“ Die neue Akkutechnik soll den SUV-Modellen immerhin bis zu 600 Kilometer ermöglichen, ehe es an den nächsten Stecker geht.