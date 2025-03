Der japanische Autobauer Mazda gehört nicht unbedingt zu den Vorreitern, wenn es um die Antriebswende hin zur batterieelektrischen Mobilität geht. Lange Zeit sperrte man sich in Hiroshima konsequent gegen reine E-Modelle und brachte sogar neue Verbrenner auf den Markt. Im Jahr 2022 dann die leichte Kurskorrektur: Im Rahmen des Multi-Solutions-Ansatzes sollten nun zusammen mit Partnern wie Toyota nun auch Elektroautos entwickelt und in bestimmten Märkten gelauncht werden.

Weniger Investitionsbedarf dank Partnern

Jetzt hat der OEM weitere Elemente seiner neuen Lean Asset-Strategie für eine „Ära der Elektrifizierung“ vorgestellt und damit vor allem Maßnahmen für Verschlankung und Kosteneffizienz angekündigt.

Wettbewerbsfähiger wolle Mazda vor allem durch einen geringen Investitionsbedarf in Batterien, Produktion und Entwicklung von E-Fahrzeugen werden, sagte Mazda-CEO Masahiro Moro. In Zahlen bedeutet das, dass die 2022 angekündigte Investitionssumme von 1,5 Billionen Yen (9,2 Milliarden Euro) beibehalten werden soll. Ohne die Sparbemühungen des Unternehmens würden die Investitionsausgaben in diesem Zeitraum aufgrund der Inflation voraussichtlich um ein Drittel auf rund zwei Billionen Yen (12 Milliarden Euro) steigen. Erreicht werden soll dies in erster Linie durch Partnerschaften mit OEMs wie Changan oder Toyota oder Zulieferern wie Denso gelingen. Toyota besitzt 5,1 Prozent der Anteile an Mazda.