Coaches fügen noch einen grundlegenden Aspekt an: Raus aus der Opferrolle, egal, was passiert. Stockt der Nachschub mit Chips, sollte das nicht zu einem Lamento führen, sondern antreiben, eine Lösung (etwa durch Substitution) zu finden. „Entdecken Sie, was Sie tun können. Das Erleben der Selbstwirksamkeit ist der wichtigste Punkt, um Resilienz aufzubauen“, sagt Sperber, „Sie sind selbst verantwortlich und können etwas ändern.“ Die Frage ist also nicht: Wer hat Schuld, sondern: Wie wird es besser?

Unternehmen müssen unterstützen

Unternehmen brauchen nicht nur Tools, um Lieferketten resilienter zu gestalten, sondern müssen ihre Teams tatkräftig unterstützen: „Transparente und verständliche Strukturen sowie Prozesse sind wichtig. Eine auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basierende kollegiale Zusammenarbeit sowie eine ‚gute‘ Führungs- und Kommunikationskultur sind ebenfalls hilfreich“, weiß Wirtschaftsingenieurin Astrid Weidner, Executive Coachs und Beraterin.

Die pflegt man auch bei Audi. Für Braun steht fest: Ein gutes, krisenerprobtes Team ist die tragende Säule für resiliente Lieferketten. „Wichtig ist, dass Mitarbeitende relativ schnell strukturiert eingehende Informationen verarbeiten können“, betont er. Denn die Welt verändere sich zu schnell für einen langsamen Informationsflow. Wobei es entscheidend sei, Teams dazu zu befähigen, dass sie eben nicht sofort auf jede Änderung reagieren: „Denn die Lage kann sich morgen schon wieder ganz anders darstellen. Es kommt auf die Fähigkeit an, abschätzen zu können, ob ein sofortiges Eingreifen erforderlich ist“, unterstreicht Braun.