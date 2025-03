Der Zulieferer Webasto befindet sich in Mitten einer Sanierung. Jetzt meldet das Unternehmen mit Stammsitz in Stockdorf bei München einen Wechsel in der Führung. Aufsichtsrat und der bisherige Vorstandsvorsitzende der Webasto SE, Holger Engelmann, hätten sich einvernehmlich darauf verständigt, die Position des Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 17. März 2025 neu zu besetzen, heißt es. Vom Aufsichtsrat wurde Jörg Buchheim zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Engelmann wird zum 31. März 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres meldete das Unternehmen eine finanziell angespannte Situation, woraufhin man im Januar dieses Jahres mit Johann Stohner in der Funktion eines Chief Restructuring Officer (CRO) einen Sanierer in den Vorstand beorderte. Auch zuvor liefen die Geschäfte nicht so üppig. Bereits 2022 musste man die eigenen Kapazitäten anpassen (unter anderem in China) und hat einen Einstellungsstopp beschlossen. Zudem trennte sich das Unternehmen vom Geschäft mit Ladelösungen, um sich stärker auf die Bereiche Dach und Elektrifizierung zu fokussieren. Auf ein eher enttäuschendes Jahresergebnis 2023 wurde schließlich ein breit angelegtes Programm zur nachhaltigen Verbesserung des Unternehmensergebnisses und Sicherung der Zukunft von Webasto gestartet.