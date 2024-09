Der ursprünglich für Standheizungen und Dachsysteme bekannte Zulieferer aus dem Münchener Süden hat sich zu einem globalen Player entwickelt, dessen Themenspektrum auch die Elektromobilität umfasst. In der entsprechenden Business Area fertigt Webasto heute auch Batteriepacks – in Korea und bald auch in Deutschland. Eines der wichtigen Standbeine ist nach wie vor das Geschäft mit Dachsystemen. Und dieses expandiert. In der Firmenzentrale in Stockdorf erhofft man sich mit 30 Dach-Produktionsstandorten daher auf dem Weltmarkt vorne mitspielen zu können.



Zum Image eines Marktführers gehört auch die Innovationsführerschaft. „Wir stellen individuelle Mobilität in den Vordergrund – dazu gehört Nachhaltigkeit und Freude am Fahren“, betont Vorstandsmitglied Jan Henning Mehlfeldt, der im Unternehmen das globale Dachgeschäft verantwortet. Mit Blick auf Innovationen zeichnen er und Maximilian Hofbeck, Director Product Management & Sustainability, für die Gegenwart und Zukunft eine Roadmap, die nichts weniger als eine Kombination aus Technologie, Nachhaltigkeit und die „Coolness“ von Produkten unter einen Hut bringen soll.