Darüber, dass die Wege in die Elektromobilität und das autonome Fahren schwierig sind, weiß man bei gerade auch beim Premiumhersteller Mercedes-Benz gut Bescheid. Früh hat man dort beide Themen in Bewegung gesetzt und die Systeme inzwischen perfektioniert. Aber Hürden wie ein belastbares Ökosystem mit Blick auf das "E" im Antrieb, die inhomogenen Märkte und die unterschiedlichen weltweiten gesetzlichen Regularien bei der Automatisierung des Fahrens fordern vom OEM ein enormes Gespür für Timing, Handling, Entwicklung und Investition.



Wie man diese multiplen Anforderungen beim ältesten Automobilhersteller bewerkstelligt und orchestriert und die relevanten Themen auch im weltweiten Produktionsnetzwerk in die Zukunft führt, erklärt Markus Schäfer, der im Vorstand von Mercedes-Benz das Ressort Entwicklung & Einkauf leitet und als Chief Technology Officer am Puls der Zeit von Produkten und Märkten arbeitet.





Herr Schäfer, die Studie Concept AMG GT XX basiert auf der AMG.EA Architektur Was ist das Besondere an dieser Plattform?

Der Concept AMG GT XX steht nicht nur für die Weiterentwicklung der AMG-Modelle in die Zukunft, in eine emissionsfreie Zukunft mit einem revolutionären Antrieb. Es geht auch darum, die Entwicklung des gesamten Konzerns zu befeuern und nach vorne zu treiben. Also auch technologische Grenzen zu verschieben. Beim Vision EQXX wollten wir das effizienteste Elektrofahrzeug der Welt bauen. In einer ähnlichen Dimension agiert auch der Concept AMG GT XX. Nicht nur bei der Effizienz, sondern vor allem bei der Performance. Außerdem wollen wir auch ein Zeichen setzen und eine authentische Zukunft von AMG skizzieren.



Was kommt vom Concept AMG GT XX in Serie?

Das wird so ähnlich wie beim Vision EQXX sein, bei dem viele der Konzepte in Serie gegangen sind, wie Antrieb, Batterien oder vieles vom Infotainment. Beim Concept AMG GT XX werden wir den Axialfluss-Motor-Antrieb und die Batterietechnologie in die Serie übertragen. Auch die Außenkommunikation durch die einzelnen Panels wird kommen.