Können Sie das ein bisschen präzisieren? Was macht es besonders herausfordernd, wenn man hier in Portugal lokalisiert ist? Was sind denn die größten logistischen Herausforderungen?

Oft spricht man über die Iberische Halbinsel und denkt, das liegt alles nah beieinander. Aber unsere spanischen Werke im Konzern, wie etwa das in Pamplona, sind knapp 1.000 Kilometer von uns entfernt. Unsere Werke in Deutschland sind mehr als 2.500 Kilometer entfernt. In unserem Produktionsverbund gibt es viele Teile, die wir aus Mittel und Osteuropa importieren. Da spielt Logistik zwangsläufig eine wichtige Rolle. Beispielsweise erhalten wir unsere Motoren, die mehrheitlich aus Deutschland kommen, über den Seeweg. Dadurch können wir die Logistikkosten und den CO2-Fußabdruck reduzieren.

Die Nachfrage nach dem T-Roc ist groß. Da dürften sie doch fast durcharbeiten, oder?

Wir arbeiten an sieben Tagen pro Woche, in 19 von 21 möglichen Schichten. In den zwei Schichten, in denen wir keine Autos produzieren, haben wir eine Mannschaft, die die Wartungsarbeiten, aber auch viele Optimierungs- und Vorbereitungsarbeiten durchführt.