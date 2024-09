| von Holger Holzer/SP-X Technik

China bleibt die Akku-Weltmacht

Während der Bau von Batterie-Fabriken in Westeuropa stockt, wächst die Produktionskapazität in anderen Teilen der Welt. Bis Ende des Jahrzehnts wird sie in China oberhalb von 6 Terrawattstunden liegen.