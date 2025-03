Mitarbeiter erhalten wieder Bonus

Erstmals seit Jahren sollen daran auch die Mitarbeiter beteiligt werden. Je nach Sparte erhalten sie in Deutschland einen Bonus von 523 bis 977 Euro. Die höchste Zahlung gibt es dabei in der Reifensparte. Erstmals seit Jahren gibt es bei Conti damit wieder eine Gewinnbeteiligung für die Belegschaft. In den vergangenen vier Jahren hatte Conti die Zahlung wegen der Krise der Autoindustrie ausgesetzt.

Taskforce zu US-Zöllen

Mit Sorge sieht der Zulieferer die neuen US-Zölle vor allem gegen Mexiko, die Präsident Donald Trump am Dienstag in Kraft setzte. „Die aktuelle Entwicklung verfolgen wir sehr aufmerksam, vor allem mit Blick auf die möglichen Auswirkungen“, sagte Konzernchef Setzer. Conti betreibt in Mexiko acht Werke, die auch in die USA liefern. In einer Taskforce will Conti nun gemeinsam mit seinen Abnehmern nach Lösungen suchen. „Wir stehen im konstruktiven Austausch mit unseren Kunden“, sagte Finanzvorstand Olaf Schick. Klar sei aber, das Conti „zusätzliche Zölle nicht übernehmen“ könne.