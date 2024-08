Das nächste Trumm von Elektro-SUV aus China: Der EL 8 ist das Flaggschiff der selbsternannten Premium-Marke Nio und protzt mit 5 Metern Länge und 2 Metern Breite. Der Radstand von 3 Metern sorgt zwar für einen wohnlich geräumigen Innenraum, in dem sich bis zu sechs Passagiere in drei Zweierreihen räkeln können, ohne mit den Knien die Rücksitze zu touchieren. Aber ein Traumauto für die große Familie? Mitnichten, denn der Nio startet bei ebenfalls gewaltigen 82.900 Euro, plus Batteriemiete versteht sich.

In unserem Test-Nio ist nur der Fahrersitz besetzt. Hinterm Lenkrad ein schmales Display im Format des VW ID.4, dessen Infos sich mit denen des wie üblich recht großen Zentralmonitors ergänzen. Zu beider Unterstützung spiegelt ein Head-p-Display Tacho- und Navi-Daten in die Frontscheibe. Alles auch anderswo zu finden.