Mehr Elektroautos und mehr Segmente besetzen. So umreißt Nissan seine globale Strategie für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts. Bis Anfang 2027 sollen 16 neue BEVs und 14 neue Verbrenner vorgestellt werden. Weltweit erwartet die Strategen der japanischen Automobilmarke einen Modellmix von 60 Prozent Verbrenner, 20 Prozent Hybrid (e-Power und Plug-in) sowie 20 Prozent rein elektrische Fahrzeuge. Für Europa – hier will man in den kommenden Jahren sechs komplett neue Modelle auf den Markt bringen – sehen die Zahlen so aus: 25 Prozent Verbrenner, 32 Prozent e-Power und Plug-in, 43 Prozent EVs. Schon 2030 soll nach heutigem Ermessen im europäischen Markt kein Neufahrzeug von Nissan mehr mit Verbrennungsmotor ausgeliefert werden.

Doch zunächst setzt man auf das hauseigene e-Power-Hybridsystem („selbstladender“ Hybrid). Hier liefert der Verbrenner über einen Generator Strom für die E-Maschine. Nur diese treibt die Räder an. Die e-Power-Technik fand 2023 über 100.000 Abnehmer und soll sich im Absatzvolumen in den kommenden drei Jahren mehr als verfünffachen. Gearbeitet wird derzeit an einem Update. Bei der optimierten Version sprechen Nissans Ingenieure von 20 Prozent mehr Leistung, zehn Prozent weniger Verbrauch und einer 20-prozentiger Kostenreduzierung.