Dessen Verbrenner-Vorgänger war der GTS, der allerdings gut 6.000 Euro teurer kam. Beim Druck auf den eigentlich überflüssigen Startknopf fehlt jetzt natürlich das Brabbeln und Gummeln von einst. Der Stromer singt sein klimafreundlicheres Lied sanft und leise. Natürlich zeigt nahezu jedes E-Auto den meisten Verbrennern sein Heck, wenn es ums Beschleunigen aus dem Stand geht. Beim 4S ist das nicht anders. Er hat mehr Leistung als der Vorgänger GTS (330 kW/516 PS vs. 324 kW/440 PS); beeindruckender ist der Vorsprung des E-Motors beim Thema Durchzugskraft. Hier übertrumpft der 4S mit seinen 820 Newtonmetern seinen Ahnen um 270 Nm.

In einer für Porsche-Fahrer vielleicht nicht ganz unwichtigen Disziplin fährt der Macan 4S seinem Verbrenner-Vorgänger allerdings hinterher. Der schafft bis zu 275 km/h, der Stromer wirft bei 240 km/h den Anker. Aber Hand aufs Herz: Selbst Porsche-Fahrer sind in einer Zeit unterwegs, in der im öffentlichen Verkehr solche Bestleistungen nicht mehr zeitgemäß sind. Spürbar ist dagegen das kraftvolle Beschleunigen aus engen Kurven heraus oder beim Überholen auf der Autobahn. Da kommt auch die ausgeklügelte Fahrwerksabstimmung mit Luftfederung zur Geltung, zieht und schiebt den Macan in Richtung nächste Gerade. Kein Wanken der Karosserie, kaum Seitenneigung, das Sportlerherz gerät in Wallung. Ist das wirklich ein E-Auto? Wenn schnelle Biegungen in kurzer Folge zu meistern sind, hilft die ebenfalls neue Hinterachslenkung. Abseits der Piste fällt der Wendekreis auf, der das Prädikat „Altstadt-geeignet“ verdient.