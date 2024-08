Bei Autos mit Verbrennungsmotor will Suzuki durch die Einführung des bereits im Swift eingesetzten Z12E-Motors in weiteren Baureihen für mehr Effizienz auf der Antriebsseite sorgen. Das Aggregat erreicht laut Suzuki einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 40 Prozent, was in etwa dem Niveau von Dieselmotoren entspricht. Darüber hinaus will Suzuki batterieelektrische Antriebe mit kleinen und effizienten Motoren sowie kleinen und leichten Batterien entwickeln.

Im Bereich Software-Defined Vehicles (SDV) arbeitet Suzuki zudem an einem neuen, kostengünstigen System, dessen Software sowohl kabelgebunden als auch "Over the Air" aktualisiert werden kann. Um die Entwicklungskosten zu senken, wollen die Japaner bei künftigen Modellen verstärkt Komponenten modellübergreifend nutzen. Zudem sollen viele Teile im Sinne einer optimierten Kreislaufwirtschaft leichter demontierbar und recycelbar werden.