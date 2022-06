Am Standort Lydia in Shenyang eröffnet BMW sein nunmehr drittes chinesisches Produktionswerk. Gemeinsam mit den benachbarten Werken in Tiexi und Dadong werde Lydia eine wichtige Rolle bei der Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen in China spielen, so Produktionsvorstand Milan Nedeljković. Daher investiert der Hersteller mit umgerechnet zwei Milliarden Euro auch mehr Geld in den neuen Standort als je zuvor in andere chinesische Projekte. Das neue Werk umfasst alle Produktionsprozesse aus den Gewerken Presswerk, Karosseriebau, Lack sowie Montage und erhöht die Produktionskapazität des Werkverbunds von BMW Brilliance Automotive auf 830.000 Einheiten pro Jahr.

So setzt der Neubau zukunftsorientierte Fahrzeugproduktion um

Um der wachsenden Kundennachfrage nach E-Mobilität gerecht zu werden, ist die Produktion in Lydia flexibel und kann bis zu 100 Prozent vollelektrische Fahrzeuge produzieren. Im Mai war hier bereits die Produktion des neuen BMW i3 angelaufen. Für BMWs iFactory-Strategie soll das neue Fahrzeugwerk zudem als Wegweiser dienen. In der Planung des Neubaus wurde erstmals die 3D-Kreativ-Plattform Epic Games Unreal Engine genutzt, die in virtueller Umgebung ein Metaverse-Werk abbildet. Die Integration der virtuellen mit der realen Welt verkürzte die Planungszeit, ermöglichte eine überregionale Zusammenarbeit und habe die negativen Auswirkungen der Pandemie überwinden können. Allein die Bauzeit der Anlage habe man so um sechs Monate verkürzen können, heißt es von Seiten des OEM.

Des Weiteren verbindet das IIOT gemeinsam mit Cloud-basierten Digital-Plattformen alle Prozesse, Anlagen und Mitarbeiter untereinander. Der umfassende Einsatz von Data Science soll einerseits die Qualitätskontrollen optimieren und andererseits Predictive Maintenance ermöglichen. Durch den weit verbreiteten Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Algorithmen werde somit die Entscheidungsfindung von einem erfahrungsgetriebenen zu einem datengetriebenen Ansatz verlagert.

Um diese Strategie durch eine leistungsstarke Netzwerkumgebung realisieren zu können, ist der gesamte Anlagenbereich mit einem 5G-Netzwerk abgedeckt. Vor allem Technologien wie Augmented Reality (AR) und Echtzeit-Videoübertragung werden so ermöglicht. Für die Bewältigung der riesigen Datenmenge hat BMW Brilliance auch ein neues Rechenzentrum für das Werk Lydia gebaut, das mehr als 1.200 Server enthält. Um die Nachhaltigkeit des Standorts zu erhöhen, kommt neben grünem Strom und eigenen Photovoltaik-Anlagen auch ein KI-basiertes Energiemanagementsystem zu Einsatz.