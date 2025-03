Das Thema additive Fertigung nimmt weiter Fahrt auf. Insbesondere beim Thema 3D-Druck von Metall setzt Bosch nun die Pace. Knapp sechs Millionen Euro ruft Deutschlands größter Zulieferer für das Metall-3D-Druckzentrum in Nürnberg und den damit verbundenen Erwerb sowie die Installation des Metall-3D-Druckers NXG XII 600 der Firma Nikon SLM Solutions auf.

Hintergrund sei die Erschließung weiterer Umsatzpotenziale, wie Klaus Mäder, im Sektorvorstand von Bosch Mobility für Operations zuständig, erklärt. Bosch will entsprechende Metallteile an interne wie externe Abnehmer liefern. In Europa sei man der erste Tier-1-Lieferant im Automobilbereich, der über eine Anlage dieser Leistungsklasse verfüge, heißt es.

Kürzere Entwicklungszyklen für Metallteile

„Mit der Neuanschaffung steigern wir unsere Produktivität und Geschwindigkeit in der Herstellung von Metallteilen – und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Alexander Weichsel, kaufmännischer Werkleiter in Nürnberg, zum offiziellen Betriebsstart der Anlage. Sie sei in der Lag, innerhalb eines Jahres Metallteile mit einem Gesamtgewicht von etwa 10.000 Kilogramm zu fertigen und erzielt laut Bosch dabei Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Kubikzentimeter pro Stunde.

Ob Bauteile für Wasserstoff-Anwendungen, Gehäuse für Motoren von Elektroautos, E-Achsen-Komponenten oder Motorblöcke für den Rennsport: "Die schiere Größe und technische Ausstattung der Anlage eröffnen zahlreiche Anwendungsfälle", heißt es beim Zulieferer.