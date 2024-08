Bereits 1998 startete Audi die Fertigung in Györ mit der Serienproduktion des TT Coupé, ein Jahr später kamen die TT Roadster-Modelle hinzu. Zu Beginn wurden lackierte Karosserien aus Ingolstadt geliefert und in Györ lediglich montiert. Mit der Eröffnung des neuen Fahrzeugwerks im Jahr 2013 begann für das Werk allerdings eine neue Ära: Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Montage und die dazugehörige Qualitätssicherung wurden allesamt am nun zum Vollwerk avancierten Standort Györ angesiedelt.

„2018 begann die Serienproduktion der Audi Q3 Modelle, was für uns einen großen Schritt bedeutete, schließlich war dies das erste Györer SUV-Modell, das die bisherige TT-Produktion in der Stückzahl weit übertraf“, sagt Zoltán Les, Vorstand Produktion Fahrzeuge der Audi Hungaria. „Im letzten Jahr haben wir mehr als 171.000 Autos produziert – noch nie wurden in unserem Werk so viele Autos in einem Jahr gebaut.“ Mit rund 94.000 Einheiten - davon knapp ein Drittel Hybridfahrzeuge - steht der Q3 auch im Jahr 2023 für einen Löwenanteil der Fahrzeugproduktion in Györ.

Ein Jahr nach dem SoP des Q3 wurde die Produktion um den Q3 Sportback, den RS Q3 und den Q3 Sportback erweitert. Im gleichen Jahr folgten der Q3 und der Q3 Sportback als Mildhybrid, 2020 die Plugin-Hybridvarianten der Fahrzeuge. Mit dem Produktionsstart des Cupra Terramar im Jahr 2024 wird Györ zum ersten Produktionsstandort Audis, der markenübergreifend fertigt.