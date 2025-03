Audi-Werk Györ

Das Werk im ungarischen Györ besteht seit 1993. Aktuell sind Werkleiter Michael Breme und die rund 12.000 Beschäftigten damit vertraut, den Q3 sowie den Q3 Sportback zu bauen. Das Werk ist gleichzeitig Audis weltweit größtes Motorenwerk.

Audi-Werk Brüssel ist Geschichte

Das vierte reine Audi-Werk in Europa stand im belgischen Brüssel. Seit dem 28. Februar 2025 stehen die Bänder am Standort still. Auf knapp 54 Hektar Fläche wurden hier die elektrischen Premium-Modelle Audi Q8 e-tron und Q8 e-tron Sportback produziert. Zuvor war Brüssel lange Jahre Heimat des A1. Das erste Auto lief bereits 1949 vom Band und bis 2007 war der Standort in Volkswagen-Hand.

Audi-Werk San José Chiapa

Das jüngste Audi-Werk befindet sich im mexikanischen In San José Chiapa. Der Standort liegt unweit westlich von Mexiko-Stadt und Puebla, wo VW sein großes mexikanisches Werk betreibt. Für Audi stellt Mexiko die Heimat des Q5 dar. Mehr als 175.000 Autos wurden 2023 hier gebaut. 2024 ging das Volumen auf 144.638 zurück.

Audi-Produktion in Martorell

Die aktuelle Heimat des A1 ist Martorell in Spanien. Ein Hauptgrund: Der A1 teilt sich mit dem Seat Ibiza und Arona dieselbe MQB-A0-Plattform. Im Seat-Werk wurden 2024 68.014 Autos produziert. Seit 2011 nutzt Audi die Kapazitäten des Schwesterunternehmens.

Audi-Produktion im Werk Bratislava

Das VW-Werk in Bratislava ist laut Audi der größte Arbeitgeber in der Slowakei. 2024 wurden hier 103.070 Audis produziert, darunter der Audi Q7 und Q8. Wolfram Kirchert trägt die Hauptverantwortung für knapp 11.000 Mitarbeiter. Neben den Audi-Modellen werden am Standort auch die Modelle Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up! und Škoda Karoq produziert.