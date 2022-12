Volkswagen lässt Neubau in Warmenau offen

Mittlerweile äußerte sich Volkswagen zu den Gerüchten. "Der Start für Trinity erfolgt entsprechend der zeitlich entzerrten Software-Entwicklung", heißt es in einer Pressemitteliung. Bezüglich eines möglichen Neubaus sei die Entscheidung noch nicht getroffen. Klarheit brachten die Aussagen also nicht. So oder so bedeutet die aktuelle Entwicklung eine Stärkung der bisherigen Modellreihen, prophezeit Meininger. Vor allem die MEB-Plattform dürfte Upgrades erhalten. Ab 2023 soll der ID.3 in Wolfsburg teilgefertigt, ab 2024 vollgefertigt werden. Meininger hält Derivate anderer bekannter Modelle wie des ID.3 für wahrscheinlich. Bis Anfang 2025 will VW rund 460 Millionen Euro in den Standort Wolfsburg investieren.

Sollte alles nach Plan laufen, will VW ein weiteres, neues Modell in Wolfsburg fertigen. "Dieses angekündigte Fahrzeug sehen wir Ende 2025 anlaufen", so Meininger. Er vermutet, dass es sich um eine Art ID.3 CUV oder einen ID.3X handeln könnte. Mit einer erwarteten Größe von ungefähr 4,45 Meter würde das Modell leicht unter dem Tiguan liegen. "Von daher könnten wir uns gut vorstellen, dass VW dieses Fahrzeug in die Richtung Tiguan vermarktet". Nach wie vor seien ein ID.Golf oder ein ID.Tiguan aus Sicht des Experten nicht unwahrscheinlich.