Der perfekte BMW Moment – und was er in der Fabrik bedeutet

Es sind zunächst nur Takte und Wege: Die Cockpit-Vormontage steht wenige Meter neben dem Hauptband, die Zulieferung erfolgt über parallel angebundene Finger- und Kammstrukturen direkt an die Linie, bis zu 80 Prozent der Teile erreichen ohne Umwege den Einbauort. „Unsere hocheffiziente und ergonomische Montagelinie ist auf Anhieb ohne Probleme angelaufen“, unterstreicht BMW Debrecen-Werkleiter Hans-Peter Kemser. Möglich wurde das durch die virtuelle Planung im Vorfeld und das enge Zusammenspiel des lokalen Teams mit dem weltweiten Produktionsnetzwerk.

Aus diesen Details entsteht das, was der Vorstandsvorsitzende der BMW AG, Oliver Zipse, bei der Weltpremiere Anfang September als „den perfekten BMW Moment“, die seltene Gleichzeitigkeit von Produkt (Neue Klasse), Fabrik (Werk Debrecen) und Produktionsansatz (iFACTORY), beschrieben hat. Debrecen – ein 400-Hektar-Vollwerk mit Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Montage – macht diese Gleichzeitigkeit in Abläufen, Energiekreisläufen und Datendurchgängigkeit sichtbar.