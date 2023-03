Technologie Zweites Leben für wertvolle Materialien Batterierecycling ist noch nicht serienreif

Die Zeit läuft: In etwa zehn Jahren ist der erste größere Schwung an Batteriemüll aus Elektroautos zu erwarten. Hersteller müssen überlegen, was sie damit machen. Die Option Recycling ist in großem Stil nicht ganz einfach. Hier erfahren Sie mehr.