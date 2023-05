Aluminium ist mit Blick auf den CO2-Footprint kein unproblematisches Material. Wie gelingt es, den im Megcasting-Prozess hergestellten Komponenten einen möglichst geringen Rucksack mit auf den Weg zu geben?

Gerade im Gussbereich gewährt Aluminium die Möglichkeit, sich beliebig recyceln zu lassen. Bei End-of-Life eines Fahrzeugs muss das Material im Idealfall nur eingeschmolzen werden, um wieder die gleiche Qualität zu erlangen. Bei Stahl ist dies nicht der Fall. Innerhalb der Gießerei schmelzen wir Aluminium-Angussteile und Überläufe direkt vor Ort wieder ein. Bei Stahl entstehen in einem klassischen Presswerk hingegen viele Reste, die logistisch aufwändig in die Stahlwerke zurückgeschickt werden müssen, um aus ihnen wieder neue Coils zu fertigen. Aluminiumschmelze beim OEM vor Ort erlaubt ihm bereits nach ein bis zwei Stunden den erneuten Einsatz. Weit entscheidender aber ist das Rohmaterial an sich. Hier kann ein OEM schon früh steuern, ob das Material wenig CO2-Belastung mitbringt, so wie es etwa BMW mit aus Sonnenstrom der Wüste hergestelltem Aluminium zeigt. Heute erreichen wir Werte von vier Kilogramm CO2 pro Kilogramm Primäraluminium, was schon sehr gut für die energieintensive Primärproduktion ist. Zum Vergleich: Mit Kohlestrom hergestelltes Aluminium aus China liegt bei 20 Kilogramm CO2, also um den Faktor fünf höher. Um die genannten vier Kilogramm CO2 noch weiter zu drücken, sind Bemühungen im Gang, den Elektrolyseprozess weiter zu optimieren. Wir werden im Juni anlässlich eines Megacasting- Events zeigen, wie man die CO2-Entstehung aus der Anode vermeiden und so letztlich hinunter auf einen Wert von zwei Kilogramm CO2 pro Kilogramm Aluminium gelangen kann. Noch bessere Werte lassen sich natürlich mit Sekundär-Aluminium erzielen, also beispielsweise durch das Einschmelzen alter Felgen oder Motorblöcke und dergleichen. Dies bedingt aber ein exaktes Sortieren, um von vornherein Fremdstoffe zu vermeiden und die Legierungen reinzuhalten. Bei den Prozessen sind die Hebel nicht ganz so groß. Noch wird in den Giessereien Aluminium weitgehend mit der Energie aus Erdgas geschmolzen. Auch hier arbeiten wir mit Partnern an Lösungen, etwa an der elektrischen Schmelze über erneuerbare Energien. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Biogas anstatt Erdgas. So kann mit der herkömmlichen Schmelztechnologie CO2-Neutralität erreicht werden.

Sie bieten ein Dienstleistungsangebot rund um Megacasting. Was zählt dazu?

In unserer Abteilung Anwendungstechnik sind Prozessingenieure damit befasst, den Prozess beginnend mit dem Bauteildesign zu begleiten. OEMs, die von Stahl auf Aluminium wechseln wollen, unterstützen wir mit einer gussgerechten Konstruktion der Bauteile. Wichtig ist es, dass ein Bauteil von Beginn an auf den Prozess hin optimiert wird, um alle Einsparpotenziale berücksichtigen zu können. Dann geht es weiter mit der idealen Auslegung der Anlagen- und Formtechnik, wo wir auch das Engineering übernehmen. Am Schluss soll beim Kunden nicht nur eine Druckgussmaschine stehen, sondern eine gesamte automatisierte Gießzelle. Wir begleiten die Inbetriebnahme und unsere Prozess-Ingenieure übernehmen das Feintuning, das Optimieren der Zykluszeiten, um den Hochlauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus ist das Thema Ausbildung wichtig. Die Schwesterabteilung unserer Anwendungstechnik unterstützt den OEM mit Schulungen seines Personals. Im Vorfeld kann dies bereits bei uns in unseren Schulungszentren als eine Art Grundausbildung erfolgen. Später sind wir dann vor Ort in der Fabrik beim OEM, um alle beteiligten Personen auf das Thema hin auszubilden.