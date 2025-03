Am 10. und 11. April 2025 treffen sich in Neckarsulm Experten und Entscheider der Industrie, um die digitale Transformation der Produktion voranzutreiben. Die Digitale Fabrik 2025 beleuchtet die zentralen Themen, die Unternehmen jetzt bewegen. Einblicke in den praktischen Einsatz des Digitalen Zwillings für produktive Abläufe, Planung und Arbeitsplatzgestaltung. Darüber hinaus stehen Themen wie Datenintegration und Datenmanagement, KI in der Produktion und Edge Cloud Lösungen im Fokus – Innovationen, die neue Maßstäbe in Flexibilität und Effizienz setzen. Exklusive Einblicke in das Diamond Projekt und Manufacturing X sowie die Werksführung durch die Manufaktur Böllinger Höfe am Audi-Standort Neckarsulm unden das Programm ab und geben einen Ausblick auf die Zukunft der vernetzten Produktion.



