Zusätzliche Produktivitätssteigerungen erhofft man sich bei Porsche und Schuler durch die Anbindung der Pressensysteme an die Cloud: So fließen die Zustandsdaten, die die Sensoren und Vision-Systeme an den Presslinien sammeln, zentral auf der Digital Manufacturing Cloud von SAP zusammen und werden dort auch analysiert und gespeichert. Seit August 2021 kommen im intelligenten Presswerk in Halle zudem Track-and-Trace-Lösungen zu Einsatz, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Bauteilen in der Produktion zu gewährleisten.

Audi setzt im Presswerk auf KI

Wie Porsche und Schuler in Halle will auch Audi in Ingolstadt Ausschuss und ganze Maschinenausfälle in der Fertigung gleich beim Pressen der Karosseriebauteile verhindern. Seit 2018 setzt die Volkswagen-Tochter am Hauptstandort auf Verfahren des Machine Learning im Presswerk, um die Qualitätssicherung an Ort und Stelle und möglichst in Echtzeit merklich zu optimieren. Der Kern der KI-Lösung ist eine Computer-Vision-Software, die via Kameras direkt an der Presslinie feinste Risse in den Blechkomponenten erkennt und diese markiert. Während früher vor allem den geschulten Augen der Mitarbeiter an der Linie diese Aufgabe oblag, kommt nun ein komplexes neuronales Netz zum Einsatz. Das Ziel: deutlich schnellere Prozesse und weniger Fehler.

Um die smarten Algorithmen für diese Herkulesaufgabe adäquat zu trainieren, brauchte es Millionen von beispielhaften Prüfbildern, die wiederum von speziell ausgebildeten Fachkräften annotiert, also begutachtet und nachgezeichnet werden müssen. Die Datenbasis umfasst dabei mehrere Terabyte an Beispielbildern, die von sieben Pressen am Standort Ingolstadt weiteren Presswerken des Wolfsburger Mutterkonzerns stammten. Grundsätzlich will Volkswagen die Machine-Learning-Lösung über die digitale Produktionsplattform DPP über sämtliche Standorte der Konzernmarken ausrollen, um die Fehlerhäufigkeit in den Presswerken nachhaltig zu minimieren.