Zwei Praxisbeispiele unterstreichen den Nutzen der Anwendung: Sollten durch die Jahreszeit bedingt oder bei länger anhaltender Trockenheit die Staubwerte ansteigen, erkennt der Algorithmus diesen Trend rechtzeitig und errechnet beispielsweise einen früheren Zeitpunkt für den Filterwechsel. In Kombination mit weiteren Analysetools lassen sich zusätzliche Muster erkennen. Ein anderes Analyseergebnis könnte sein, dass die Anlage, die die Karosserien mit Straußenfedern von Staubpartikeln befreit, feinjustiert werden muss.

Die KI-Experten beim Münchener Premiumhersteller sehen in der Staubpartikelanalyse großes Potenzial. Gespeist durch Informationen verschiedener Sensoren und Daten aus der Oberflächen-Inspektion überwacht der Algorithmus über 160 Merkmale der Karosserie und kann die Qualität des Lackauftrags mit großer Genauigkeit vorhersagen. Voraussetzung für einen späteren Serieneinsatz der KI ist eine noch breitere Datenbasis für den Algorithmus, für die insbesondere zusätzliche Messpunkte und noch präzisere Sensordaten bei der Reinigung der Karosserien benötigt werden.

Skoda investiert in umweltfreundliche Lackieranlage

Seit 2019 ist beim tschechischen Autobauer Skoda am Stammsitz in Mladá Boleslav eine effizientere Lackieranlage in Betrieb. Hier erhalten bis zu 168.000 Karosserien pro Jahr ihren Farbauftrag, wodurch die gesamte Lackierkapazität des Werks auf jährlich 812.000 Einheiten gestiegen ist. Dafür hat die VW-Tochter insgesamt 214,5 Millionen Euro investiert und mehr als 650 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Anlage gehöre damit laut Unternehmensangaben zu den modernsten und umweltfreundlichsten ihrer Art in Europa.

Zu den innovativen Lackiertechniken zählt beispielsweise das vollautonome Transportsystem für die einzelnen Karosserien während der Vorbehandlung und Grundierung. Das Fördersystem erlaubt es, die Prozessparameter für jedes Fahrzeug individuell zu wählen. In herkömmlichen Lackierstraßen können wegen des Transports der Karosserien an Kettenförderbändern in der Regel keine maßgeschneiderten Einstellungen vorgenommen werden. Sämtliche Daten des Produktionsprozesses werden zudem elektronisch mit der Identität des jeweiligen Fahrzeugs abgeglichen und per Datenfunk an die individuellen Arbeitsstationen weitergegeben, die auf dieser Basis die jeweils passenden Materialien anwenden.