Volkswagens digitaler Wächter DPP

Alleine im sächsischen Volkswagen-Werk kommen rund 1.700 Roboter im Karosseriebau zum Einsatz. Auf einer zusätzlichen Fläche von 8.400 Quadratmetern hat der Autohersteller neben einer XL-Presse auch eine automatische Abstapelanlage sowie ein 30 Meter hohes Hochregallager für die Logistik in Betrieb genommen. Dort können jetzt alle erforderlichen Außenhaut-Karosserieteile, wie die Türen und Heckklappen für die in Zwickau gefertigten Elektromodelle vor Ort gepresst werden. Dem OEM zufolge spart dies jährlich mehr als 9.000 Lkw-Fahrten und 5.800 Tonnen CO2. Professor Jürgen Welter, der an der Hochschule Landshut im Studiengang Smart Factory lehrt, kann der Integration der Komponentenfertigung an einem Standort und damit quasi der Idee einer Gigafactory positive Aspekte abgewinnen. Dies insbesondere, was den CO2-Footprint anbelangt. Lassen sich ihm zufolge durch hochintegrierte Fertigungen Lkw-Fahrten quer durch Europa schlicht mit Hängebahnen in der Fabrik vermeiden.

Ein hoher Grad an Automatisierung und eine Verbesserung des CO2-Abdrucks bedeuten freilich noch nicht zwangsläufig einen besseren Austausch von Daten, wie er im eigentlichen Sinne mit einer Smart Factory angestrebt wird. Für die Transformation ihrer Werke haben die Volkswagenplaner mit Blick auf die Idee der smarten Fertigung mit der digitalen Produktionsplattform (DPP) einen spitzen Pfeil im Köcher. Auf dem Weg zur Smart Factory nutzt man DPP etwa im Karosseriebau des Werks Emden, um die dortigen Prozesse besser überwachen zu können. Mit dem Analysetool Spot Welding Analytics werden die Daten der täglich bis zu sieben Millionen automatisiert gesetzten Schweißpunkte in die Industrial Cloud überführt und genauestens analysiert. Aus diesen Informationen heraus können die Volkswagen-Werker die Schweißinfrastruktur letztlich permanent optimieren.