Beim Cost Deployment als Teil des World Class Manufacturing Systems (WCM) handelt es sich um einen methodischen Ansatz, der in der Fertigung zur systematischen Identifizierung, Bewertung und Zuweisung von Kosten zu verschiedenen Verlustfaktoren verwendet wird. Ziel der Maßnahmen ist es, kausale Zusammenhänge zwischen verschiedenen Verlusten und deren Auswirkungen auf das Budget zu verstehen, um entsprechende Verbesserungen anstoßen zu können.

Der systematische Ansatz zur Verlustreduzierung stellt einen tiefgreifenden Perspektivenwechsel dar, an dem verschiedene Unternehmensbereiche mitwirken. Unter anderem ist die Finanzabteilung gefragt: Sie muss umfangreiche Daten bereitstellen und ihr Berichtwesen neu aufstellen. Ebenso wichtig ist es jedoch, andere Abteilungen in die Ermittlung eigener Werte einzubinden und in Maßnahmen zur Effizienzsteigerung einzubinden.

Brembo setzt auf schrittweise Einführung

Um entsprechende Systeme und Prozesse zum Einsatz zu bringen, wählte Bremsenspezialist Brembo auf einen pragmatischen Ansatz: In klar definierten Einzelschritten wurde das Vorhaben so geplant, dass die Belegschaft nicht mit Neuerungen überfahren wurde und sich informiert und eingebunden fühlen konnte. Vom Executive Management bis hin zu den Abteilungsleitern aller 29 Standorte wurde daher Wert darauf gelegt, eine möglichst große Personengruppe in den Prozess einzubeziehen und ihre Interessen zu berücksichtigen.