Wie die Datenanalyse den CO2-Ausstoß senkt

Audi hat derweil die Mission:Zero für eine nachhaltige Produktion und Logistik ausgerufen, mit der die Produktionsstandorte bis 2025 bilanziell CO2-neutral werden sollen. Dabei helfen wird das selbstentwickelte Tool Energy Analytics. „Der jährliche Energiebedarf des Audi-Standorts in Ingolstadt entspricht dem der gesamten Stadt. Ein wichtiger Hebel, um Energie einzusparen, sind Daten und deren Auswertung“, erklärt Stephan Benkert, Data Analyst Energiemanagement von Audi.

Das Tool ermittelt auffällige Energieverbrauche in der Produktion, indem unter anderem Energiedaten aus Lackierkabinen oder Schweißzangen sowie Daten aus Verbräuchen durch Beleuchtung oder Belüftung in den Gebäuden erfasst und ausgewertet werden. „Die Daten werden mittels Industriezähler über Leittechniksysteme erfasst und anschließend in eine eigene Energy Analytics Datenbank übertragen“, so Benkert, „Dann führen wir sie in speziell dafür vorgesehenen Tools zusammen, bereiten sie auf und analysieren sie.“ Priorität bei der Datenerfassung haben die Hauptverbrauchsbereiche, wie etwa die Lackiererei oder der Karosseriebau, die über 90 Prozent des Gesamtverbrauchs ausmachen. Allein am Standort Ingolstadt konnten so im letzten Jahr rund 37.000 Megawattstunden Energie einspart werden. Das Tool wird inzwischen standortübergreifend eingesetzt und an einer Konzernlösung gearbeitet, berichtet Benkert. Denn: „Abweichungen vom energetischen Sollzustand schnell und effizient aufzuspüren sowie zu beheben, stellt ein großes Potenzial der Big-Data-Technologien im Bereich Energiemanagement dar.“

Warum das Digital Performance Management eine Schlüsselrolle spielt

Daten bilden die Grundlage, um ressourcenschonender, (energie-)effizienter, kostensparender und weniger anfällig für Störungen zu produzieren. Bleiben diese jedoch weitgehend ungeachtet in ihren Silos, was noch häufig der Fall ist, wird eine Produktion niemals so nachhaltig sein, wie sie es könnte. Damit kommen Digital Performance Management und der permanenten Analyse von Maschinendaten eine Schlüsselrolle zu. Aktuell zeigt sich, dass dank IoT zwar massenweise Rohdaten über den Maschinenzustand wie etwa Temperatur, Druck oder Stromaufnahme vorliegen, doch sowohl die Analyse als auch die Herstellung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Daten- und Fehlermeldungen sind noch ausbaufähig. Dabei sind Datenvisualisierungs- und Kontextualisierungstools längst verfügbar.