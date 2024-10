Auch in anderen Produktionsbereichen zeigt das Werk in Poznań Innovationskraft: So wird im Karosseriebau weitreichend Maschinendatenerfassung eingesetzt, um Störungen automatisch zu erfassen und in das digitale Shopfloormanagement zu integrieren. Die Reaktionszeiten bei Störungen werden über Smartwatches aufgezeichnet, was zu einer optimierten, präventiven Instandhaltung führt. Hierbei setzt VW Poznań auf kosteneffiziente Lösungen, wie den umfassenden Einsatz von PowerBI für die Analyse und Auswertung der Produktionsdaten.