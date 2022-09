Nicht nur, weil im Trainings- und Qualifizierungszentrum Mitarbeiter in Sachen MO360 fit gemacht werden, sondern auch, weil der Automobilkonzern hier selbst innovative Schulungskonzepte entwickelt. Am Campus wurde unter anderem die bei Mercedes-Benz Operations implementierte digitale Lernplattform Learning Environment System (LES) aus der Taufe gehoben. Speziell auf Produktioner zugeschnittene, digitale Umschulungen sollen diese für die Transformation ertüchtigen. Darunter anwendungsbezogene, AR- und VR-gestützte Onlinetrainings für ganze Teams, die remote an Monitoren und Multitouchtischen (die eigens von Mercedes-Benz entwickelt wurden) gemeinsam zum Beispiel in das Thema Data Management auf dem Shopfloor eintauchen können. „Nebeneffekt ist, dass weniger Reisen nötig sind, was nachhaltiger ist“, sagt Marc-Oliver Füger, Sprecher für Industrie 4.0 und Digitalisierung.

Angesichts des Fachkräftemangels müssen Unternehmen das Heft der Qualifizierung selber in die Hand nehmen. Idealerweise so gründlich, wie das in Marienfelde geschieht, wo bald auch der mit Spannung erwartete High-Performance-Elektromotor Yasa gefertigt wird. Elektrifizierung und Digitalisierung der Automobilindustrie bringen nun mal große Veränderungen für alle Stellenprofile mit sich. Wohl dem, der seine Belegschaft darauf passgenau inhouse vorbereiten kann.