Eine 2021 neu installierte vollautomatische Batteriemontage verschraubt den Akku von unten an die i4-Karosserie. Hochauflösende Kamerasysteme überprüfen vollautomatisch vor dem Einbau die Oberfläche der Hochvoltbatterie, um Verunreinigungen und daraus resultierende Beschädigungen zu vermeiden. Das Thema Digitalisierung nimmt man bei BMW besonders mit Blick auf künftige Maßnahmen im Werk ernst, denn die besondere Stadtlage bedingt einen Ausbau eher in die Höhe als in die Fläche. Das gesamte Münchner Werk wurde detailliert mittels 3D-Scan erfasst, um so digitale Datengrundlagen für die bestehenden Gebäude und Anlagen zu erhalten. Die Scans wurden weiterverarbeitet und anschließend in der Cloud gespeichert. Neue Gebäude und Anlagen werden heute bereits virtuell geplant.

Den Entfall manueller Scantätigkeiten in der Produktion bewerkstelligen die BMW-Produktioner etwa durch den Einsatz von Radio Frequency Identification (RFID), um Fahrzeugbauteile entlang der Wertschöpfungskette kontaktlos und automatisch zu identifizieren und zuzuordnen. Dies erfolgt aktuell etwa in der Sitzfertigung, für die man bereits in der Komponentenfertigung sogenannte RFID Smart Labels am Bauteil anbringt.