Die Bayerischen Motoren Werke machen ihrem Namen noch immer alle Ehre. Zwar erstreckt sich das Produktionsnetzwerk der BMW Group über viele Kontinente, doch noch immer werden knapp rund 840.000 Fahrzeuge jährlich an drei Standorten im Freistaat gefertigt. 2024 war für den OEM ein schwieriges Jahr. Die weltweiten Produktionszahlen fielen um rund 90.000 Stück. Signifikante Zugewinne gab es an drei deutschen Standorten, dafür teils starke Verluste in den chinesischen Werken sowie in Oxford und San Luis Potosi. Volumenmäßig führt die Fabrik im US-amerikanischen Spartanburg die Rangliste der reinen BMW-Werke an. Zählt man die beiden chinesischen Werk in Tiexi und Dadong zusammen, liegen diese jedoch klar vorne . Das größte deutsche Werk seit 2024 in Regensburg. Zuvor führte Dingolfing die nationale Rangliste lange Zeit an. Die meisten Standorte der Gruppe sind eigene Werke, doch auch die Bayern setzen vermehrt auf Joint-Ventures. In unserem Überblick zeigen wir, welche Modelle aktuell an welchen Standorten des Autoherstellers gebaut werden. Zu genauen Stückzahlen der einzelnen Varianten wollte sich der OEM nicht äußern.