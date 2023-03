Die besonders in den USA beliebten Pick-ups waren für Volkswagen lang eine Leerstelle im Angebot. Vergangenes Jahr kündigten die Wolfsburger an, einen vollelektrischen Pritschenwagen und einen SUV unter dem Herstellernamen Scout in den Vereinigten Staaten herauszubringen. Durch die Produktion von elektrischen SUVs und Pickup-Modellen soll die Volkswagentochter den Marktanteil des Automobilherstellers in den USA ausbauen. Am Freitag verkündete die Submarke offiziell, dass sie ihren ersten Produktionsstandort in Columbia (South Carolina) errichten wird. Durch die Investitionen von knapp zwei Milliarden US-Dollar sollen durch das neue Werk zudem mindestens 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das Werksgelände erstreckt sich über mehr als sechs Quadratkilometer und liegt weniger als 20 Meilen nördlich von Columbia in der Nähe von Großstädten wie Charleston, Charlotte, Greenville und Atlanta.

Der erste Spatenstich ist für Mitte 2023 geplant, die Produktion soll Ende 2026 anlaufen. Bei Vollauslastung könnten in der Anlage jährlich mehr als 200.000 Fahrzeuge produziert werden, so Scout. Die Lastwagen und robusten Geländewagen sollen auf einer neu konzipierten vollelektrischen Plattform gebaut werden. Dabei konzentriert sich die interne Entwicklung auf Attribute wie Bodenfreiheit, Anfahrwinkel, robuste Achsen, Nutzlastkapazität, vollelektrische Reichweite und neue digitale Funktionen.